ضابط في لواء "جولاني": لا زلت أسمع الصراخ والنداءات والانفجارات في الشجاعية

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، تفاصيل مثيرة من لقاء مع العقيد في جيش الاحتلال العدو الصهيوني إيريز الكاباتس قائد كتيبة 13 في لواء غولاني والذي أوعز بدخول القوة إلى فخ الموت في حي الشجاعية إبان معركة عام 2014.

وبحسب القناة العبرية، جاء ذلك بعد مرور 8 سنوات على الليلة السوداء للواء "غولاني" الصهيوني في الشجاعية بغزة حيث قتل 8 جنود في أصعب معارك الحرب، أسرت خلالها كتائب القسام أورون شاؤول، كما أن جندي آخر أحرق نفسه العام الماضي.

يقول العقيد إيريز الكاباتس: "لا تزال تدوي في رأسي أصوات الحرب، ولا زلت أتخيل ساحة المعركة أمامي طوال الوقت، لا زلت أسمع الصراخ والنداءات والانفجارات، أنا ببساطة أرى المعركة أمام عيني مباشرة وعيناي مفتوحتان، يمكنني سماع الانفجارات، والصواريخ المضادة، ونيران المدافع الرشاشة أسمعها طوال الوقت - لا أنام جيدًا في الليل".

وأضاف الضابط:" يومها عبرنا السياج الحدودي، وفي غضون ثوان قليلة أصيب ضابط تحت إمرتي بجروح خطيرة، لدينا طاقم دبابة آخر انقلبت دبابته، وتم إطلاق النار علينا من جميع الاتجاهات باستخدام الهاون، والصواريخ المضادة، وأسلحة القناصة، أقل من 20 دقيقة أول شيء أراه أمام عيني هو عربة مدرعة محترقة سرت باتجاهها وعند مدخلها أرى صورة لا أرغب في أن يراها أحد، لجنود محترقين، هذه صورة عالقة في رأسي حتى يومنا هذا".

جدير ذكره أنه تلقى جيش الاحتلال الصهيوني ضربات موجعة بعد دخوله براً أراضي قطاع غزة عام 2014، حيث واجه مقاومة شرسة جدا دفع كلفتها أكثر من 70 جندياً قتيلاً ومئات المصابين.