أسير من القدس يدخل عامه ال30 في سجون الاحتلال

يدخل الأسير محمد يوسف شماسنة من بلدة قطنة/ بالقدس المحتلة اليوم السبت 12/11/2022، عامه ال30 في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وهو معتقل منذ الثاني عشر من نوفمبر / تشرين الثاني عام 1993، وله شقيق آخر معتقل كذلك منذ عام 1993 وهو الأسير عبد الجواد شماسنة.

تعرض الأسير شماسنة بعد اعتقاله لتحقيقٍ قاسٍ وطويل استمر لمدة 45 يومًا، ولاحقًا حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد ثلاث مرات و20 عامًا، وأضيف على حكمه لاحقًا عشر سنوات.

وذكر نادي الأسير أن شماسنة (53 عامًا) من بين 25 أسيرًا تعتقلهم سلطات الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، حيث رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنهم خلال صفقات التبادل التي تمت، وكذلك الاتفاقات التي جرت في إطار "المفاوضات".

وخلال سنوات اعتقاله تمكّن من متابعة دراسته وحصل على شهادة الثانوية العامة، والبكالوريوس.

يعاني اليوم من مشاكل صحيّة نتيجة للظروف الاعتقالية القاسية التي واجهها على مدار سنوات اعتقال ال29 المتواصلة.

الأسير متزوج وله ثلاث بنات حينما اُعتقل كانت أصغرهن تبلغ من العمر شهرين، واليوم هو جد لأكثر من عشرة أحفاد.