الاحتلال يعتقل أحد كوادر "الجهاد" في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت، المحرر محمد سمير أبو زينة (27 عامًا)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات من جيش الاحتلال معززة بعشرات الآليات العسكرية اقتحمت صباح اليوم بلدة قباطية واعتقلت المحرر أبو زينة أثناء تواجده في أحد المحال التجارية في البلدة واقتادته إلى جهة مجهولة.

والمحرر أبو زينة أسير سابق وتعرض للاعتقال 3 مرات أمضى خلالها ما مجموعه 4 سنوات حيث أفرج عليه قبل شهرين، كما نجا من محاولة اعتقال الشهر الماضي خلال اقتحام الاحتلال لجنين، وتتهمه قوات الاحتلال بالانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات مقاومة ضدها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بحملات اعتقال لكوادر الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة بشكل شبه يومي على خلفية تصاعد عمليات المقاومة.