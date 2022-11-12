بايدن والسيسي يلتقيان في شرم الشيخ وفلسطين وسد النهضة تتصدران الملفات

بحث الرئيسان الأميركي، جو بايدن، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة، عدة ملفات وأهمها الحفاظ على "التهدئة" بفلسطين، وحلحلة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها:" أن السيسي استقبل بايدن مساء الجمعة، على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب27، التي انطلقت الأحد وتستمر لغاية 18 من الشهر الجاري”.

وأضاف البيان عن الرئيس المصري :“تأكيده على الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين البلدين والتطلع إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين في مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة”.

بدوره، أكد بايدن بحسب البيان أن "الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقا وحليفا قويا تعول عليه في المنطقة”.

كما بحث اللقاء وفق البيان ذاته "مستجدات القضية الفلسطينية، والأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية، وتطورات الأوضاع في ليبيا وسورية واليمن”.

وفي الشأن الفلسطيني، ذكر البيان أن بايدن "ثمن الجهود المصرية الحثيثة والمحورية في هذا الإطار، بما فيها الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وأكد السيسي “موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية”.

وبخصوص أزمة “سد النهضة” الإثيوبي أكد السيسي بحسب بيان الرئاسة "تمسك بلاده بالحفاظ على أمنها المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائي لمصر”.

وشدد السيسي على “أهمية الدور الأميركي للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة”.

وبعد إلقائه كلمة بقمة المناخ، غادر بايدن مدينة شرم الشيخ بعد ساعات من وصوله المدينة في أول زيارة يجريها إلى مصر منذ توليه منصب الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2021.