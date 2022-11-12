د. القططي : الشهيد أبو العطا أوجع الاحتلال في ضرباته وجسد حالة من النضال الوطني

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. وليد القططي، اليوم السبت، أن قائد أركان المقاومة، والمنطقة الشمالية في سرايا القدس، الشهيد بهاء أبو العطا، كان قائدًا عسكريًا فذًا ورمزًا وطنيا، قائلاً : إن "أبو العطا جسد في مقاومته حالة النضال الوطني الفلسطيني ضد العدو حيث كان يخطط دومًا في الرد على الجرائم الصهيونية".

وقال د. القططي، في مقابلة على قناة القدس اليوم: إن "الشهيد أبو العطا أوجع الاحتلال في ضرباته للمدن المحتلة، وكان مدركًا لمصيره اما النصر أو الشهادة".

وأضاف أن الاحتلال أراد من عملية اغتيال الشهيد وزوجته، إخماد صوت المقاومة، إلا أن سرايا القدس مضت على دربه كباقي الشهداء القادة، في مواصلة النضال وخوض المعارك ضد العدو.

استدرك عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، دور الشهيد أبو العطا في قيادة المعارك العسكرية، في مقدمتها معركة "جحيم عسقلان" التي خاضتها السرايا في 2018 وتم قصف مدينة عسقلان وغيرها بصواريخ محلية الصنع جديدة ومتطورة، مشيرًا إلى معركتي "صحية الفجر" و "وحدة الساحات" التي خاضتها السرايا منفردا.

وشدّد القططي، على أن الحركة ثبتت معادلة بأن أي جريمة اغتيال لقادتها لن تمر دون عقاب، وستدفع الاحتلال ثمنًا باهضًا أمام أي جريمة قد يرتكبها، مضيفًا، أن الحركة لن تسمح للعدو بأن يغير قواعد الاشتباك".

يتبع..