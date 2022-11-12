الجهاد تدين استمرار الاعتقال السياسي بالضفة

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استمرار سياسة أجهزة أمن السلطة في ملاحقة واعتقال الكوادر والمحررين في مدن الضفة، رغم تصاعد المطالبات بالتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني.

في ذات السياق، هاتف القيادي المحرر خضر عدنان المعتقل السياسي أحمد هريش، لتهنئته بسلامة الإفراج عنه من سجون السلطة بعد اعتقال دام 156 يوماً، والاطمئنان على صحته، عقب خوضه إضراباً عن الطعام استمر لـ 47 يوماً.

وطالب القيادي عدنان المؤسسات الحقوقية بمتابعة ملف الاعتقال السياسي ووقف هذه السياسة المرفوضة، داعياً كل المفرج عنهم للحديث عن تجربتهم في الاعتقال السياسي والكشف عن الظلم في سجون السلطة.

ومن خلال تجربته في معركة الإضراب الشهيرة التي خاضها في سجون الاختلال، تحدث القيادي عدنان مع المحرر هريش، مطمئناً على صحته وموضحاً له النظام الغذائي المناسب لحالته الصحية والتدرج في عودته للتغذية الطبيعية.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد أفرجت عن المعتقل السياسي أحمد هريش، حيث وجهت له التهم على خلفية ما بات يعرف بقضية منجرة "بيتونيا"، وتعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في سجن أريحا، دون الكشف عن مصيره أو الإفراج عنه.

الجدير بالذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال عدد من كوادر ونشطاء المقاومة في سجونها، وتستمر في سياسة الملاحقة والاستدعاء والاعتقال، دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.