أردوغان يعين سفيرًا تركيا لدى الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع مرسوماً بتعيين، شاكر أوزكان تورونلار، سفيرا لتركيا لدى "إسرائيل" بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية.

ونشرت الوثيقة في الجريدة الرسمية، وقالت إن مرسوم الرئيس أردوغان ينص على تعيين شاكر أوزكان تورونلار عضو المجلس الاستشاري للسياسة الخارجية، سفيراً لتركيا لدى "إسرائيل"، بموجب المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 3".

يُشار إلى أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، أعلن في 17-8-2022، أن تركيا و"إسرائيل" تستأنفان العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي بين لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.