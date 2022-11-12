إليك تشكيلة منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 .. تشكيل منتخب الأرجنتين في كأس العالم

قائمة تشكيلة منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 ، ولقد قام فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة بعد ان رصدنا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عمليات بحث من أكثر من 20 دولة منها عربية على محرك جوجل الشهير حول التعرف على تشكيلة منتخب الارجنتين في كأس العالم قطر 2022 حيث تضم التشكيلة 26 لاعبًا يأتي اللاعب ليونيل ميسي في مقدمة هذه التشكيل وقبل أن نبدأ في التفاصيل نريد أن نذكر الجميع بان فريق الموقع يحرص في سلسلة مقالات يقوم بنشرها على وضع كافة الإجابات والاستفسارات حول مستجدات وأخبار مونديال قطر والآن يترتب على جميع زوار موقعنا الالكتروني المواصلة في المتابعة حتى النهاية وهو عللا النحو التالي:

تشكيلة منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

ولقد وضعنا لكم في هذه المقالة قائمة تشكيلة منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 وهو على النحو التالي: إذ في خط الهجوم يأتي كل من: باولو ديبالا (روما)، وليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، وأنخيل دي ماريا (يوفنتوس)، ونيكولاس غونزاليس (فيورنتينا).

اما في خط الهجوم يضم أيضا كلم من ، خواكين كوريا (إنتر ميلان)، ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، وجوليان ألفاريز (مانشستر سيتي).

كما ونواصل معكم تقديم تشكيلة منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 إذ يأتي في خط الوسط يأتي كل من: لياندرو بريديس (يوفنتوس)، وجيدو رودريغيز (ريال بيتيس)، وإنزو فرنانديز (بنفيكا)، ورودريغو دي بول (أتليتيكو مدريد).

وفي خط الوسم في منتخب الارجنتين وهو على النحو التالي: وإزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، وأليخاندرو جوميز (إشبيلية)، وأليكسيس ماك أليستير (برايتون).

أما في خط الدفاع في تشكيلة منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 فإنه يضم كل من: غونزالو مونتييل (إشبيلية)، وناويل مولينا (أتليتيكو مدريد)، وخيرمان بيتسيلا (ريال بيتيس)، وكريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير)، ونيكولاس أوتامندي (بنفيكا).

وفي هذا الخط ، وبحسب ما تم الإعلان عنه رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فإنه يضم: وليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، وخوان فويث (فياريال)، ونيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون)، وماركوس أكونيا (إشبيلية).

ونقدم لكم في هذا السطر ، اسم حراس المرمى في منتخب الارجنتين في كأس العالم قطر 2022 : إميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، فرانكو أرماني (ريفر بليت)، خيرونيمو رولي (فياريال).

تشكيل منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 قطر



جدول مباريات الدور الاول لـكأس العالم 2022

الأحد 20 نوفمبر 2022 حفل و مباراة الافتتاح (بث مجاني للحفل والمباراة)

قطر × الإكوادور الساعة 7:00 مساء

الاثنين 21 نوفمبر 2022

انجلترا x ايران الساعة 04:00 مساء

السنغال : هولندا الساعة 07:00 مساء

امريكا: ويلز الساعة 10:00 مساء

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

الأرجنتين :السعودية الساعة 1:00 ظهرا

الدنمارك: تونس الساعة 04:00 مساء

المكسيك : بولندا الساعة 07:00 مساء

فرنسا: استراليا الساعة 10:00 مساء

تشكيل منتخب الارجنتين 2022 في مونديال قطر

الأربعاء 23 نوفمبر 2022

المغرب : كرواتيا الساعة 01:00 مساء

المانيا : اليابان الساعة 4:00 مساء

اسبانيا : كوستاريكا الساعة 07:00 ظهرا

بلجيكا : كندا الساعة 10:00 مساء

الخميس 24 نوفمبر 2022

البرازيل وصربيا الساعة 1:00 ظهرا

سويسرا: الكاميرون الساعة 4:00 مساء

البرتغال : غانا الساعة 7:00 مساء

اورجواي: كوريا الساعة 10:00 مساء

الجمعة 25 نوفمبر 2022

انجلترا : امريكا الساعة 1:00 ظهرا

ويلز : ايران الساعة 4:00 مساء

قطر : السنغال الساعة 7:00 مساء

هولندا : الإكوادور الساعة 10:00 مساء

السبت 26 نوفمبر 2022

الأرجنتين : المكسيك الساعة 1:00 ظهرا

بولندا : السعودية الساعة 4:00 مساء

فرنسا : الدنمارك الساعة 7:00 مساء

تونس : استراليا الساعة 10:00 مساء

الأحد 27 نوفمبر 2022

اسبانيا : المانيا الساعة 1:00 ظهرا

اليابان : كوستاريكا الساعة 4:00 مساء

بلجيكا : المغرب الساعة 7:00 مساء

كرواتيا : كندا الساعة 10:00 مساء

الاثنين 28 نوفمبر 2022

البرتغال : أورجواي الساعة 1:00 ظهرا

كوريا : غانا الساعة 4:00 مساء

البرازيل : سويسرا الساعة 7:00 مساء

الكاميرون : صربيا الساعة 10:00 مساء

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

هولندا : قطر الساعة 06:00 مساء

الإكوادور : السنغال الساعة 06:00 مساء

ويلز : انجلترا الساعة 10:00 مساء

ايران : امريكا الساعة 10:00 مساء

الأربعاء 30 نوفمبر 2022

تونس : فرنسا الساعة 06:00 مساء

استراليا: الدنمارك الساعة 06:00 مساء

بولندا : الأرجنتين الساعة 10:00 مساء

السعودية : المكسيك الساعة 10:00 مساء

الارجنتين وميسي ونفخ الاعلام المقزز ، شاهد معي تشكيلة البرتغال ، بكل خط نجم بين افضل 5 بمركزه بالعالم ، خصوصاً الحارس كوستا المُبدع هذا الموسم ، دياش وكانسيلو بالدفاع ، بالوسط نيفيز وبيرناردو وبرونو ، بالهجوم فيلكس ولياو ، انا متعمد ما اذكر رونالدو لان الكلام هنا بعيد عن العاطفة. pic.twitter.com/kGC8l1Y6Oq — Madridi.q8 (@madridiq82) November 12, 2022

الخميس 01/ديسمبر/2022

كرواتيا : بلجيكا الساعة 06:00 مساء

المغرب : كندا الساعة 06:00 مساء

اليابان : اسبانيا الساعة 10:00 مساء

كوستاريكا : المانيا الساعة 10:00 مساء

الجمعة 02/ ديسمبر / 2022

غانا : اوروجواي الساعة 06:00 مساء

كوريا الجنوبية : البرتغال الساعة 06:00 مساء

البرازيل : الكاميرون الساعة 10:00 مساء

صربيا : سويسرا الساعة 10:00 مساء

وكالعادة ، وبعد أن تعرفنا سويا على قائمة تشكيلة منتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 في مونديال قطر نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .