أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12-11-2022، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في مصر، وهي من الموضوعات الهامة والتي يبحث عنها شريحة كبيرة من الناس، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، ومؤخراً زادت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث ومحرك البحث الشهر جوجل، حتى أصبح الموضوع ترينداً شهيراً، ونتيجة لذلك قرنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12-11-2022، ولمعرفة كافة التفاصيل نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

سعر الذهب في مصر

اتجهت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت 12-11- 2022، نحو الهبوط رغم ارتفاعها عالميا.





أسعار كافة عيارات الذهب في مصر

وبلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم نحو 1245 جنيها للشراء و1255 جنيها للبيع منخفضا بنحو 11 جنيها، وفق بيانات موقع آي صاغة.

فيما بلغ عيار 24 فقد بلغ سعر الجرام نحو 1422.75 جنيها للشراء و1434.25 جنيه متراجعا بنحو 12.5 جنيه.

وأما عيار 18 فقد سجل 1067.25 جنيها للشراء و1075.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 11055 جنيها.





سعر الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم السبت، لتعزز اتجاها لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أكثر من ثمانية أشهر.