إليك تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم قطر 2022 .. تشكيل منتخب البرتغال بكأس العالم 2022

قائمة تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم قطر 2022 ، وشهد محرك جوجل الشهير خلال الساعات التي جاءت بعد الإعلان بشكل رسمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 في قطر حيث تضم 26 لاعبًا عمليات بحث غير مسبوقة من الملايين من الأشخاص والمتابعين لهذا المنتخب الأوروبي الذي يضم ثلة من اللاعبين أصحاب الجوائز الأوروبية والدولية من بينهم اللاعب كريستيانو رونالدو ، ونتيجة لهذا الأمر قام فريق فلسطين اليوم في الحرص الكبير من خلال هذه المقالة على وضع التفاصيل الكاملة حول هذه التشكيلة وبالإضافة إلى ذلك وضعنا إلى جانب هذا الموضوع التي تصدر قائمة التريند تردد القنوات الناقلة لكأس العالم وهي على النحو التالي: .

تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم قطر 2022

وبعد المقدمة على الفور قام فرق الموقع في توضيح تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم قطر 2022 وهي على النحو التالي إذ أنه جاء في خط الهجوم كل من : برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ريكاردو هورتا (براغا).

كما يضم خط الهجوكم اللاعبين أندريه سيلفا (لايبزيغ الألماني)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وغونسالو راموس.

أما في خط الوسط في تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم قطر 2022 وهي تضم كل من : روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنجليزي)، جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي) وليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

كما أن المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس قدم ، فيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، أوتافيو (بورتو)، جواو ماريو (بنفيكا)، ماتيوس نونيش (ولفرهامبتون الإنجليزي).

اما في خط الدفاع في منتخب البرتغال فهي التالي: ديوغو دالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيبي (بورتو).

كما ويضم هذا الخط الدفاعي كل من : روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أنتونيو سيلفا، نونو منديش (باريس سان جرمان الفرنسي)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).

وأخيرا فإن تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم قطر 2022 تضم في حراسة المرمى كل من اللاعب: ديوغو كوشتا (بورتو)، روي باتريسيو (روما الإيطالي)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي).

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022 هنـا

تشكيل فريق القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 في قطر

جدول مباريات الدور الأول في كأس العالم 2022

الأحد 20 نوفمبر 2022 حفل و مباراة الافتتاح (بث مجاني للحفل والمباراة)

قطر × الإكوادور الساعة 7:00 مساء

الاثنين 21 نوفمبر 2022

انجلترا x ايران الساعة 04:00 مساء

السنغال : هولندا الساعة 07:00 مساء

امريكا: ويلز الساعة 10:00 مساء

🚨رسميا🚨:

📋تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم قطر 2022 pic.twitter.com/J55f0bi8OX — sportn_ews (@EwsSportn) November 11, 2022

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

الأرجنتين :السعودية الساعة 1:00 ظهرا

الدنمارك: تونس الساعة 04:00 مساء

المكسيك : بولندا الساعة 07:00 مساء

فرنسا: استراليا الساعة 10:00 مساء

الأربعاء 23 نوفمبر 2022

المغرب : كرواتيا الساعة 01:00 مساء

المانيا : اليابان الساعة 4:00 مساء

اسبانيا : كوستاريكا الساعة 07:00 ظهرا

بلجيكا : كندا الساعة 10:00 مساء



الخميس 24 نوفمبر 2022

البرازيل وصربيا الساعة 1:00 ظهرا

سويسرا: الكاميرون الساعة 4:00 مساء

البرتغال : غانا الساعة 7:00 مساء

اورجواي: كوريا الساعة 10:00 مساء

الجمعة 25 نوفمبر 2022

انجلترا : امريكا الساعة 1:00 ظهرا

ويلز : ايران الساعة 4:00 مساء

قطر : السنغال الساعة 7:00 مساء

هولندا : الإكوادور الساعة 10:00 مساء

السبت 26 نوفمبر 2022

الأرجنتين : المكسيك الساعة 1:00 ظهرا

بولندا : السعودية الساعة 4:00 مساء

فرنسا : الدنمارك الساعة 7:00 مساء

تونس : استراليا الساعة 10:00 مساء

الأحد 27 نوفمبر 2022

اسبانيا : المانيا الساعة 1:00 ظهرا

اليابان : كوستاريكا الساعة 4:00 مساء

بلجيكا : المغرب الساعة 7:00 مساء

كرواتيا : كندا الساعة 10:00 مساء

الاثنين 28 نوفمبر 2022

البرتغال : أورجواي الساعة 1:00 ظهرا

كوريا : غانا الساعة 4:00 مساء

البرازيل : سويسرا الساعة 7:00 مساء

الكاميرون : صربيا الساعة 10:00 مساء

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

هولندا : قطر الساعة 06:00 مساء

الإكوادور : السنغال الساعة 06:00 مساء

ويلز : انجلترا الساعة 10:00 مساء

ايران : امريكا الساعة 10:00 مساء

الأربعاء 30 نوفمبر 2022

تونس : فرنسا الساعة 06:00 مساء

استراليا: الدنمارك الساعة 06:00 مساء

بولندا : الأرجنتين الساعة 10:00 مساء

السعودية : المكسيك الساعة 10:00 مساء

الخميس 01/ديسمبر/2022

كرواتيا : بلجيكا الساعة 06:00 مساء

المغرب : كندا الساعة 06:00 مساء

اليابان : اسبانيا الساعة 10:00 مساء

كوستاريكا : المانيا الساعة 10:00 مساء

الجمعة 02/ ديسمبر / 2022

غانا : اوروجواي الساعة 06:00 مساء

كوريا الجنوبية : البرتغال الساعة 06:00 مساء

البرازيل : الكاميرون الساعة 10:00 مساء

صربيا : سويسرا الساعة 10:00 مساء

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع التفاصيل التي يبحث الجمهور العربي والاجنبي عنها حول قائمة تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم قطر 2022 نتمنى ان تكونوا قد تعرفتم عليها ونالت اعجابكم .