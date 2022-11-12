قائمة اسبانيا لكأس العالم 2022 مونديال قطر- تشكيلة اسبانيا لكأس العالم 2022، أعلن المدير الفني لمنتخب اسبانيا لويس أنريكي عن القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا لكأس العالم مونديال قطر 2022، إذ إن القائمة التي أعن عنها لاقت انتقاداً واسعا في الأوساط الرياضية كونه استثنى لاعبين جيدين ويقدمون مباريات كبيرة مع أنديتهم أبرزهم مدافع نادي باريس سان جيرمان سيرجيو راموس، وتياغو ألكانتارا لاعب خط وسط ليفربول، إضافة إلى ديفيد دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد، وهو ما أثار الجدل وسط الأوساط الرياضية من العديد من النجوم والمعلقون الرياضيون وكذلك المحللون الرياضيون، إلا إن أنريكي اعترف بأن هناك لاعبين جيدين لكن هناك عدد معين للقائمة، لذلك تم استثناء عدد من النجوم.

قائمة إسبانيا في كأس العالم 2022 مونديال قطر

المعلقون الرياضيون قالوا إن لويس انريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة اسبانيا لكأس العالم 2022 مونديال قطر- تشكيلة اسبانيا لكأس العالم 2022، جامل لاعبي نادي برشلونة على الأندية الأخرى، كونه لعب في صفوفهم لسنوات، إضافة إلى أنه درب النادي لسنوات أيضاً، لذلك ناله الاتهام أنه جامل البرشا على حساب الأندية الأخرى لاسيما غريمه التقليدي ريال مدريد، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قائمة إسبانيا في كأس العالم 2022 مونديال قطر.

✍️🏻 Apunta estos nombres, son los que van a pelear cada balón y correr hasta el último minuto por la camiseta de la @SEFutbol.



2⃣6⃣ jugadores que representarán la ilusión de todo un país en el Mundial.



📲 Guárdate esa imagen: ¡ESTA ES #LaListaDeTodos!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/QlfHGKibrP — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022





قائمة إسبانيا في كأس العالم 2022

أعلن لويس أنريكي قبل ساعات عن، قائمة إسبانيا في كأس العالم 2022، وشهدت قائمة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022 تواجد 26 لاعبًا، فيما تم استبعاد كلا من المدافع سيرجيو راموس والحارس ديفيد دي خيا، وتياجو ألكانتارا لاعب ليفربول، حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، روبيرت سانشيز (برايتون)، دافيد رايا (برينتفورد)، خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، جوردي ألبا (برشلونة)، سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، إريك جارسيا (برشلونة)، باو توريس (فياريال)، لويس جايا (فالنسيا)، هوجو جيامون (فالنسيا)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي)، خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، جافي (برشلونة)، كارلوس سولير (باريس سان جيرمان)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، بيدري (برشلونة)، كوكي (أتلتيكو مدريد)، خط الهجوم: فيران توريس (برشلونة)، ييرمي بينو (فياريال)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، داني أولمو (لايبزيج)، أنسو فاتي (برشلونة)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد).

🚨 حسب beIN استبعاد سيرجيو راموس وديفيد دي خيا من قائمة منتخب اسبانيا المشاركة في #كأس_العالم 2022 pic.twitter.com/kdlfareZg4 — محمد الكعبي (@Qatari) November 11, 2022

قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم قطر 2022

هذه القائمة النهائية التي ستسافر إلى قطر من أجل لعب مونديال قطر 2022، حيث أعلن مدرب منتخب إسبانيا لويس أنريكي، عن، قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث حقق المنتخب الإسباني كأس العالم مرة واحدة فقط في تاريخه كانت في نسخة جنوب إفريقيا 2010 على حساب هولندا بهدف أندرياس إنيستا، أما في هذه النسخة فقد تواجدت مجموعة منتخب اسبانيا ضمن المجموعة الخامسة في مونديال قطر، والتي تضم ألمانيا واليابان وكوستاريكا، حيث يأملون في إعادة التتويج عام 2010، قائمة اسبانيا لكأس العالم 2022 مونديال قطر- تشكيلة اسبانيا لكأس العالم 2022.