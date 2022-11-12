قائمة اسبانيا لكأس العالم 2022 مونديال قطر- تشكيلة اسبانيا لكأس العالم 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:47 ص
12 نوفمبر 2022
قائمة اسبانيا لكأس العالم 2022 مونديال قطر- تشكيلة اسبانيا لكأس العالم 2022
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قائمة اسبانيا لكأس العالم 2022 مونديال قطر- تشكيلة اسبانيا لكأس العالم 2022، أعلن المدير الفني لمنتخب اسبانيا لويس أنريكي عن القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا لكأس العالم مونديال قطر 2022، إذ إن القائمة التي أعن عنها لاقت انتقاداً واسعا في الأوساط الرياضية كونه استثنى لاعبين جيدين ويقدمون مباريات كبيرة مع أنديتهم أبرزهم مدافع نادي باريس سان جيرمان سيرجيو راموس، وتياغو ألكانتارا لاعب خط وسط ليفربول، إضافة إلى ديفيد دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد، وهو ما أثار الجدل وسط الأوساط الرياضية من العديد من النجوم والمعلقون الرياضيون وكذلك المحللون الرياضيون، إلا إن أنريكي اعترف بأن هناك لاعبين جيدين لكن هناك عدد معين للقائمة، لذلك تم استثناء عدد من النجوم.

قائمة إسبانيا في كأس العالم 2022 مونديال قطر

المعلقون الرياضيون قالوا إن لويس انريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة اسبانيا لكأس العالم 2022 مونديال قطر- تشكيلة اسبانيا لكأس العالم 2022، جامل لاعبي نادي برشلونة على الأندية الأخرى، كونه لعب في صفوفهم لسنوات، إضافة إلى أنه درب النادي لسنوات أيضاً، لذلك ناله الاتهام أنه جامل البرشا على حساب الأندية الأخرى لاسيما غريمه التقليدي ريال مدريد، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قائمة إسبانيا في كأس العالم 2022 مونديال قطر.

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قائمة إسبانيا في كأس العالم 2022

أعلن لويس أنريكي قبل ساعات عن، قائمة إسبانيا في كأس العالم 2022، وشهدت قائمة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022 تواجد 26 لاعبًا، فيما تم استبعاد كلا من المدافع سيرجيو راموس والحارس ديفيد دي خيا، وتياجو ألكانتارا لاعب ليفربول، حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، روبيرت سانشيز (برايتون)، دافيد رايا (برينتفورد)، خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، جوردي ألبا (برشلونة)، سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، إريك جارسيا (برشلونة)، باو توريس (فياريال)، لويس جايا (فالنسيا)، هوجو جيامون (فالنسيا)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي)، خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، جافي (برشلونة)، كارلوس سولير (باريس سان جيرمان)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، بيدري (برشلونة)، كوكي (أتلتيكو مدريد)، خط الهجوم: فيران توريس (برشلونة)، ييرمي بينو (فياريال)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، داني أولمو (لايبزيج)، أنسو فاتي (برشلونة)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد).

قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم قطر 2022

هذه القائمة النهائية التي ستسافر إلى قطر من أجل لعب مونديال قطر 2022، حيث أعلن مدرب منتخب إسبانيا لويس أنريكي، عن، قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث حقق المنتخب الإسباني كأس العالم مرة واحدة فقط في تاريخه كانت في نسخة جنوب إفريقيا 2010 على حساب هولندا بهدف أندرياس إنيستا، أما في هذه النسخة فقد تواجدت مجموعة منتخب اسبانيا ضمن المجموعة الخامسة في مونديال قطر، والتي تضم ألمانيا واليابان وكوستاريكا، حيث يأملون في إعادة التتويج عام 2010، قائمة اسبانيا لكأس العالم 2022 مونديال قطر- تشكيلة اسبانيا لكأس العالم 2022.

 

 

 

 

 

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