ارتفاع عدد ضحايا حادث السير شرق بيت لحم إلى ثلاثة

ارتفع صباح اليوم السبت 12/11/2022 عدد ضحايا حادث السير الذي وقع الليلة الماضية شرق بيت لحم الى ثلاثة مواطنين.

وأعلن صباح اليوم السبت وفاة المواطن محمد يوسف العمايرة من مدينة دورا، متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في الحادث، علما أنه كان أعلن مساء أمس وفاة مواطنين اثنين من بلدة حلحول شمال الخليل، وإصابة 5 مواطنين جراء حادث تصادم وقع بين ثلاث مركبات على دوار الفريديس شرق محافطة بيت لحم .

وحول تفاصيل الحادث المروع قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات شرطة محافظة بيت لحم تلقت مساء الجمعة إشارة حول حادث تصادم وقع على دوار الفريديس شرق المحافظة بين ثلاث مركبات، نتج عنه عدد من الإصابات نقلت للمستشفيات.

وأضاف أن الأطباء في مستشفى الحسين أعلنوا عن وفاة أحد المصابين، فيما أعلن الأطباء في المستشفى الأهلي عن وفاة مصاب آخر، وما زال عدد من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات (صباح اليوم السبت اعلنت وفاة احدهم).

وأكد ارزيقات بأن خبراء السير بشرطة بيت لحم كانوا توجهوا الي مكان الحادث، وباشروا بإجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وناشد ارزيقات المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تناقل الفيديوهات المصورة للحادث والضحايا، وعدم التسرع في نشر الأخبار، وضرورة أخذها من مصادرها الرسمية.