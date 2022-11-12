ترمب يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الثلاثاء القادم

قال مستشار مقرّب من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الجمعة، إن الأخير سيُعلن الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسيّة لعام 2024.

وكان قطب العقارات ألمح في وقت سابق، إلى إمكان ترشّحه مجدداً، قائلاً إنّه سيُدلي من مقرّ إقامته في فلوريدا بـ"إعلان كبير"، وسط تسريبات بشأن استعداداته لخوض السباق إلى البيت الأبيض مرّة جديدة.

وأضاف جيسون ميلر، مستشار ترمب، عبر بودكاست "وور روم" الذي يُقدّمه صديق آخَر للرئيس الجمهوري السابق هو ستيف بانون، أنّ "ترمب سيُعلن الثلاثاء أنّه مرشّح للانتخابات الرئاسيّة.. وسيكون إعلاناً احترافياً جداً ومتقناً جداً".

وأشار ميلر إلى أنّه التقى في وقت سابق الجمعة، ترمب (76 عاماً) الذي قال له "بالطبع سأترشّح.. سأفعل ذلك، وأريد التأكّد من أنّ الناس يُدركون أنّني متحمّس وأنّنا بحاجة إلى إعادة البلاد إلى مسارها الصحيح. الجميع يعرفون أنّني سأترشّح".

ولطالما خطط ترمب للإعلان عن ترشحه بعد فترة وجيزة من الانتخابات النصفية، بل وحتى تلاعب بقرار الإعلان قبل 8 نوفمبر، في محاولة للتغلب على المنافسين المحتملين للحصول على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024، ومنهم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

الترشّح الثالث

وسيكون ذلك ثالث ترشّح لترمب إلى السباق نحو البيت الأبيض. ورغم أنّه لا يمكن إنكار تأثيره على الحزب الجمهوري، إلّا أنّ الرئيس السابق خرج الثلاثاء الماضي ضعيفاً من انتخابات منتصف الولاية التي أثارت خيبة أمل لدى كثير من أعضاء حزبه.

وفي وقتٍ لم تظهر النتائج النهائيّة بعد، يبدو أنّ الديمقراطيّين نجحوا في الحدّ من خسائرهم. وبعد مرور أيّام عدّة على الاقتراع، تَواصل الجمعة فرز الأصوات وسط أجواء من التشويق، فيما لم تُحسم بعد سيطرة أيّ حزب على الكونجرس.

وبدا أنّ الجمهوريّين في طريقهم إلى الحصول على الغالبيّة في مجلس النوّاب، لكن ما زالت تنقصهم 7 مقاعد.

وفي ما يتعلّق بمجلس الشيوخ، يمكن أن يكون اقتراع في نيفادا وآخر في أريزونا حاسمين. فإذا فاز أحد الحزبَين بهذين المقعدَيْن، يضمن سيطرته على مجلس الشيوخ.

تلميحات ترمب

وفي الأسبوع الأول من نوفمبر، أفاد موقع "أكسيوس" بأن الدائرة المقربة من ترمب تبحث الإعلان عن إطلاق حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 في 14 نوفمبر الجاري. ونقل الموقع الأميركي عن 3 مصادر مطلعة على المناقشات، أنه من المحتمل أن تتبع الإعلان الرسمي سلسلة من الفعاليات السياسية على مدى عدة أيام.

ولفت الموقع إلى أن ترمب وكبار مستشاريه يشيرون منذ أسابيع إلى أن إعلان ترشحه لانتخابات عام 2024 وشيك، لكن تلك المناقشات وصلت إلى المرحلة التي يحجز فيها حلفاء أياماً في جداولهم الزمنية للأسبوع التالي لانتخابات التجديد النصفية للكونجرس، ويستعدون للسفر.

كما قدَّم الرئيس الأميركي السابق التلميح الأقوى في الفترة نفسها، بشأن خططه للترشح مرة أخرى في رئاسيات 2024، عندما قال أثناء تجمع انتخابي حاشد في ولاية أيوا إنه "من المحتمل جداً جداً" أن يترشح مرة أخرى في السباق نحو البيت الأبيض، وفق تقرير نشرته "بلومبرغ".