سعر جرام الذهب في الأردن الوكيل اليوم السبت 12-11-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء

سعر جرام الذهب في الأردن الوكيل اليوم السبت 12-11-2022 جميع العيارات ، ويبحث الآلاف من المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية عبر موقع جوجل الشهير عن أسعار الذهب في الأردن من عيار 21 و18 و24 لا سيما أن هذه الأسعار تتقلب بين الساعات أي مع كل 24 ساعة وهذا الأمر يعود بطبيعته إلى عوامل عدة في مقدمتها سعر الفائدة والأزمات الاقتصادية والسياسية سواء أكان في الدول أو في العالم وأسعار الطاقة وغيرها من العوامل التي تؤثر على هذا المعدن الأصفر الثمين ، ونتيجة لعمليات البحث حرص فريق فلسطين اليوم الإخباري على وضع ونشير هذه الأسعار وفق ما جاء في البورصة والتعاملات في الأسواق وكل ما عليكم الآن هو المتابعة حتى النهاية .

سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم السبت 12-11-2022

ولقد سجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني خلال تعاملات اليوم السبت الأسعار التالية :

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 40.41 دينار $56.99

سعر الذهب عيار 22 37.04 دينار $52.24

اسعار الذهب عيار 21 35.36 دينار $49.86

اسعار الذهب عيار 18 30.31 دينار $42.74

سعر الذهب عيار 14 23.57 دينار $33.24

سعر الذهب عيار 12 20.20 دينار $28.49

اسعار أوقية الذهب 1,257 دينار $1,772

اسعار جنيه الذهب 282.85 دينار $398.92

اسعار كيلو الذهب 40,406 دينار $56,987

كم سعر الذهب في الأردن الوكيل اليوم

ولقد وضعنا لكم تفاصيل مبسطة حول أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت وهو على النحو التالي: أولا: سعر الجنيه الذهب في الأردن اليوم السبت حيث وصلت التالي:282.24 دينار اي ما يعادل 398.06 دولار.

ثانيا: أما عن سعر كيلو الذهب في الأردن اليوم السبت حيث وصلت التالي: 40,320 دينار أي ما يعادل 56,865 دولار.

ثالثا: كما أن سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن اليوم السبت قد وصل خلال تعاملات اليوم نحو: 30.24 دينار أي ما يعادل 42.65 دولار

رابعا: أما عن سعر جرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم السبت في وصل سعره التالي: 23.52 دينار أي ما يعادل 32.96 دولار.

خامسا: وفي البند الخامس ، فقد جاء سعر جرام الذهب عيار 12 في الأردن اليوم السبت في تعاملاته نحو 20.16 دينار أي ما يعادل 28.43 دولار.

سادسا: ونواصل معكم في هذه الخانة حيث وصل سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم السبت التفاصيل التالية: 1,254 دينار، ما يعادل 1,769 دولار، بالمقابل وصل سعر الذهب في الأردن عيار 21 اليوم .

سعر الذهب في الأردن اليوم

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 18

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

11 نوفمبر 40.32 35.28 30.24 23.52 20.16

10 نوفمبر 40.06 35.05 30.04 23.37 20.03

9 نوفمبر 38.89 34.03 29.17 22.69 19.45

8 نوفمبر 39.06 34.18 29.30 22.79 19.53

7 نوفمبر 38.19 33.42 28.65 22.28 19.10

6 نوفمبر 38.41 33.61 28.81 22.41 19.21

5 نوفمبر 38.41 33.61 28.81 22.41 19.21

4 نوفمبر 38.36 33.56 28.77 22.38 19.18

3 نوفمبر 37.20 32.55 27.90 21.70 18.60

2 نوفمبر 37.30 32.64 27.98 21.76 18.65

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر جرام الذهب في الأردن الوكيل اليوم السبت 12-11-2022 عيار 21 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .