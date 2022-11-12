نتائج مسابقة تحدي القراءة العربي 2022- من فاز بمسابقة تحدي القراءة 2022، أعلن منظمو مسابقة "تحدي القراءة 2022، عن نتائج المسابقة، وأسماء الفائزين فيها خلال المسابقة التي نظمت قبل أيام قليلة، حيث إن هناك مئات الأطفال شاركوا بالمسابقة إلا إن هناك فائز واحد في المسابقة، وهو الذي توج بها، حيث تهدف مسابقة تحدي القراءة العربي 2022 إلى بناء جيل متمكن بالقراءة وتعزيز مكانة لغة الضاد كلغة للعلوم والآداب والإنتاج المعرفي، لذلك شارك فيها المئات من المهتمين بها.

نتائج تحدي القراءة العربي 2022

هناك فائز واحد في المسابقة، توجت بها فتاة سورية، لأنها هي من استحقت وفق لجنة التحكيم والجمهور أن تفوز بها، ويهتم الناس في الوطن العربي في الاطلاع على، نتائج مسابقة تحدي القراءة العربي 2022- من فاز بمسابقة تحدي القراءة 2022، حيث نرفق لكم تفاصيل هذه المسابقة التي نظمتها إمارة من الإمارات العربية المتحدة، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نتائج تحدي القراءة العربي 2022، لتطلعوا على الفائز فيها.

تهانينا للطالبة شام البكور فوزها بلقب #تحدي_القراءة_العربي بموسمه السادس. كلّنا فخر وأمل بكِ! pic.twitter.com/7hrXMWVBIF — تحدي القراءة العربي (@ArabReading) November 10, 2022





جوائز تحدي القراءة العربي 2022

إمارة دبي وهي إحدى الإمارات العربية المتحدة، كان لها النصيب في تنظيم الحفل الختامي لـ، جوائز تحدي القراءة العربي 2022، حيث أقام تحدي القراءة العربي الحفل الختامي لتتويج بطل الدورة السادسة على مسرح دار الأوبرا في دبي، وذلك برعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ توجت فتاة سورية بهذه المسابقة.

تكريمًا لجهود أبطالنا واحتفاءً بعشقهم للقراءة وإرادتهم وتميّزهم، تمّ إنجاز لوحة عملاقة لوجوه أبطال "تحدي القراءة العربي" على جزيرة من "جزر العالم" قبالة ساحل #دبي، حيث شاهدها نجوم التحدي من الأعلى على متن منطاد حلّق بهم في سماء الإمارة. #تحدي_القراءة_العربي pic.twitter.com/Mab7rNz3ja — تحدي القراءة العربي (@ArabReading) November 11, 2022

تتويج السورية شام البكور بلقب بطلة تحدي القراءة العربي 2022

تتويج السورية شام البكور بلقب بطلة تحدي القراءة العربي 2022، الحفل الختامي حضره نحو 2000 متسابق من أبطال التحدي، حيث توج كذلك مثقفون وشخصيات رياضية، وأكاديمية، وأولياء الأمور، حيث توجت الطفلة السورية، شام البكور، يوم الخميس الماضي بلقب بطلة الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي 2022، والذي نظمته، مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث إن الفتاة السورية شام البكور، كانت بطلة الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي 2022، وبذلك أرفقنا لكم، نتائج مسابقة تحدي القراءة العربي 2022- من فاز بمسابقة تحدي القراءة 2022.