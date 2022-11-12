الديمقراطيون يفوزون بالمقعد الـ49 في مجلس الشيوخ

أعيد انتخاب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا الديمقراطي، مارك كيلي، أمس الجمعة، ليحسم المقعد الذي كان ينافسه عليه الجمهوري بلايك ماسترز.

ويعني فوز كيلي، رائد الفضاء السابق، الذي نجت زوجته جابي جيفوردز من محاولة اغتيال عندما كانت نائبة أمريكية، أن الديمقراطيين قاتلوا من أجل التعادل 49-49 في السباق على مجلس الشيوخ.

وبهذه النتيجة يكون الديمقراطيون قد حصدوا 49 مقعدا في المجلس الذي تتطلب السيطرة عليه 51 مقعدا.

في انتظار حسم مقعدي ولاية نيفادا التي يتصدر سباق مجلس الشيوخ فيها – حتى الآن – الجمهوري آدم لاكسالت أمام منافسته الديمقراطية كاثرين كورتيز ماتسو.