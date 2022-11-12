إعلان حالة التأهب الجوي بعدة مناطق في أوكرانيا

أعلنت حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية، في ساعة مبكرة اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، في عدة مناطق بأوكرانيا.

وبحسب خريطة الإنذار بالغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أعلنت حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في مناطق كيروفوغراد وميكولايف وجزء من منطقة خيرسون الخاضع لسيطرة قوات كييف.

وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الأوكراني على جسر القرم الروسي، وفق "روسيا اليوم".

ويتم تنفيذ الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحياناً في جميع أنحاء البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت نتيجة هذه الضربات، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي الشامل في جميع أنحاء البلاد.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر /تشرين الأول المنصرم: "إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، رداً على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية" على حد قوله.

وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن: "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد". وفق ما صرح به.