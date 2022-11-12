انخفاض حاد على أسعار الدولار في فلسطين اليوم السبت 12-11-2022

شهدت أسعار صرف الدولار في الأسواق الفلسطينية، اليوم السبت 12-11-2022، انخفاضاً حاداً على أسعار صرفها، بعد سلسلة من المكاسب التي حققها في الأسابيع الأخيرة.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر عبر فيسبوك: "إن تباطؤ بيانات التضخم في الولايات المتحدة يضرب الدولار ويهوى بالمؤشر إلى 108 فاقدا أكثر من 2% من قيمته".

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في فلسطين اليوم السبت 12-11-2022، كما يلي:

سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.42

سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.82

سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.54

سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.14