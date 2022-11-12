شهدت بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم السبت 12-11-2022، ارتفاعاً، وخاصة سعر البندورة بالرغم من وقف تصديرها للداخل المحتل، فيما واصل البيض ارتفاعه اليوم.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم السبت 12/11/2022، كما يلي: