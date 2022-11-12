الطقس اليوم: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت 2022-11-12، أن يكون الجو صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ،والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة : يكون الجو صاف وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: 2022-11-13

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.