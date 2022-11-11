سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقراراً اليوم مقابل الجنيه السوداني لدى السوق السوداء، في حين تراجع الدولار بنحو طفيف في تعاملات البنوك التجارية.

سعر الدولار اليوم في السودان

سجل سعر الدولار اليوم في السودان خلال التداولات المبكرة من صباح اليوم السبت 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 نحو 571.91 جنيه متوسط ترجيحي في الصرافات، و579.34 جنيه متوسط ترجيحي في المصارف التجارية.

وتراوح سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق السوداء نحو 580 جنيهاً للشراء، و582 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو اليوم في السودان

استقر سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنك المركزي خلال التداولات المبكرة من صباح اليوم عند مستوى 573.98 جنيه في الصرافات، و581.44 جنيه في المصارف التجارية، فيما ارتفع سعر العملة الأوروبية اليوم في السوق السودانية السوداء بنحو 5 جنيهات ليصل إلى 570 جنيهاً.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنك المركزي، بنحو 652.42 جنيهاً في الصرافات، و660.9 جنيه في المصارف التجارية، فيما قفز سعره لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 713 جنيهاً مقابل 645 جنيهاً خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان في تعاملات اليوم لدى البنك المركزي نحو 151.94 جنيه في الصرافات، و 153.92 جنيه في المصارف التجارية، فيما جاء سعر الريال مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق السودانية السوداء عند نحو 153 جنيهاً.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 155.68 جنيه في الصرافات، و157.70 جنيه في المصارف التجارية، بينما بلغ لدى السوق الموازية (السوداء) سعر 157 جنيهاً.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان خلال مستهل تداولات اليوم لدى البنك المركزي بنحو 1846.84 جنيه في الصرافات، و1870.84 في المصارف التجارية.