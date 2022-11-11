سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 | قفزة جنونية للدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة سعر صرف الدولار في بنوك مصر اليوم السبت، حيث يبحث تشهد محركات البحث المختلفة و من بينها موقع غوغل عمليات بحث واسعة النطاق عن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، لا سيما مع موجة الهبوط التي يتعرض لها الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث واصل الدولار الأمريكي صعوده أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 24.36 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع، مقابل، 24.33 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدولار في البنوك

وفي أكبر بنك حكومي في مصر، البنك الأهلي، سجل سعر الدولار نحو 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع، مقابل 24.32 جنيه للشراء، و42.37 جنيه للبيع، أمس.

ولم يخالف البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) توجهات صعود الدولار، والذي سجل 24.39 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع، مقابل 24.37 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع، أمس.

التضخم في مصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس أن التضخم السنوي بالمدن ارتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول إلى 16.2%، مسجلا أعلى مستوى في 4 سنوات.

وارتفع التضخم على أساس سنوي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 عندما بلغ 17.68%، وذلك مقابل 15% في سبتمبر/أيلول.