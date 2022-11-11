بالصور أسماء ملاعب كأس العالم في مونديال قطر 2022

أسماء ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بالصور، في حدث تاريخي هام تستضيف دولة عربية لأول مرة بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث ستقام بطولة عام 2022 في دولة قطر، والتي بدأت الاستعدادات لاستضافة هذه البطولة الاستثنائية منذ وقع الاختيار عليها في عام 2010، وجهزت ملاعب واستادات على أعلى مستوى من التميز والإبهار، وسنستعرض لكم في هذه المقالة أسماء الملاعب ومواصفاتها وصور كلًا منها.

أسماء ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بالصور

جهزت قطر ملاعب لاستضافة مباريات كأس العالم على أعلى مستوى من التطور والتكنولوجيا.

حيث صممت بطريقة تسمح بالتحكم في درجة حرارة الملاعب، كما وفرت وسائل إنتقال حديثة بين الملاعب تمكن الجمهور من مشاهدة أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم عددهم 8 ملاعب في عدد من المدن القطرية، وفيما يلي أسماء الملاعب.

استاد البيت

يقع استاد البيت في مدينة الخور، التي تبعد 50 كم تقريبًا عن العاصمة القطرية الدوحة.

وسمي بذلك لأنه مصمم من الخارج على شكل خيمة، استنادًا الى بيت شعر عن الخيمة التي سكنها أهل البادية في قطر.

يستضيف استاد البيت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم بين قطر والإكوادور.

يسع استاد البيت 60 ألف متفرج، وسيتم تخفيض السعة بعد انتهاء البطولة ليسع 32 ألف متفرج.

استاد احمد بن علي





يقع استاد أحمد بن علي في مدينة أم الأفاعي، التي تتواجد في بلدية الريان، وكان يسمى قديمًا استاد الريان قبل تغيير اسمه في عام 2020.

الاستاد مصمم ليحاكي تاريخ دولة قطر، حيث أن شكله الخارجي على هيئة كثبان رملية ليرمز الى الصحراء القطرية.

يسع استاد أحمد بن علي 40 ألف متفرج، وسيتم تخفيض السعة بعد انتهاء البطولة ليسع 20 ألف متفرج.

ويستضيف هذا الملعب سبع مباريات خلال البطولة أولهم مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وويلز في ثاني أيام المونديال.

استاد الجنوب





يقع استاد الجنوب في مدينة الوكرة، التي توجد في منتصف الطريق بين العاصمة الدوحة ومدينة مسيعيد.

الاستاد مصمم من الخارج على هيئة مركب شراعي وصدفة، ليرمز الى تاريخ مدينة الوكرة الساحلية.

يسع استاد الجنوب 40 ألف متفرج، وسيتم تخفيض السعة بعد انتهاء البطولة ليسع 20 ألف متفرج.

ويستضيف الملعب سبع مباريات خلال البطولة أولهم مباراة فرنسا واستراليا يوم الثلاثاء 22 نوفمبر.

استاد خليفة الدولي





يقع استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أقدم ملاعب مونديال 2022 فقد تأسس في العام 1976.

تصميم الاستاد عبارة عن قوسان مزدوجان، والاستاد به خاصية التغطية الكاملة لضبط درجة حرارة الاستاد على حسب الحاجة.

يسع استاد خليفة الدولي 40 ألف متفرج، وسيتم تخفيض السعة بعد انتهاء البطولة ليسع 20 ألف متفرج.

يستضيف الاستاد ثماني مباريات خلال البطولة أولهم مباراة إنجلترا وإيران ثاني أيام المونديال، وآخرهم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

استاد المدينة التعليمية





يقع استاد المدينة التعليمية في المدينة التعليمية بالريان، والتي تضم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وعدة جامعات عالمية.

تصميم الاستاد على هيئة ماسات تسطع نهارًا وأضواء مبهرة تضئ ليلًا، ليكون عبارة عن تحفة فنية بمظهر جذاب ورائع.

يسع استاد المدينة التعليمية 40 ألف متفرج، وسيتم تخفيض السعة الى النصف بعد انتهاء البطولة.

يستضيف الاستاد ثماني مباريات خلال البطولة أولهم مباراة الدنمارك وتونس يوم الثلاثاء 22 نوفمبر.

يقع استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، وتم افتتاحه في شهر أكتوبر من العام 2021.

الاستاد مصمم على هيئة قحفية وهي القبعة المعروفة ويرتديها الرجال القطريين والعرب، والتي ترمز الى تراث وتاريخ دولة قطر.

استاد الثمامة





يسع استاد الثمامة 40 ألف متفرج، وسيتم تخفيض السعة الى 20 ألف بعد انتهاء البطولة.

يستضيف الاستاد ثماني مباريات خلال البطولة ستة في دور المجموعات ومباراتين في الأدوار الاقصائية، أول مباراة على استاد الثمامة كوستاريكا وإسبانيا يوم الأربعاء 23 نوفمبر.

استاد 974





يقع استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وسمي بذلك نسبةً الى رقم الاتصالات الدولي لدولة قطر.

وهو ملعب مؤقت صمم لبطولة كأس العالم خصيصًا يطل على الخليج الغربي، وسيتم إزالته بعد انتهاء البطولة.

السعة الفعلية للإستاد هي 40 ألف متفرج، ويستضيف ست مباريات أولهم مباراة البرتغال وغانا يوم الخميس 24 نوفمبر.

استاد لوسيل





يقع استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، وهو من أبرز وأفضل ملاعب البطولة.

الاستاد مصمم بشكل مستوحى من الفوانيس العربية يجمع بين الضوء والظل.

سيتم تحويل الاستاد الى مجمع يضم عيادات ومدارس ومراكز تسوق ومنشآت رياضية.

يسع الاستاد 80 ألف متفرج، ويستضيف عشر مباريات أهمهم المباراة النهائية لبطولة كأس العالم.