سعر صرف الدولار و اليورو مقابل الليرة السورية اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في سوريا اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار و اليورو و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة السورية، حيث يرغب العديد من المتابعين بمعرفة أسعار الدولار في سوريا، و تزداد عمليات البحث عن سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، عبر محركات البحث و من بينها موقع غوغل الشهير، و مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

سعر الدولار في سوريا اليوم

شهد سعر صرف الدولار استقراراً في السوق السوداء السورية بتعاملات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وظل سعر الدولار اليوم في سوريا ثابتا عند مستوى 5190 ليرة للشراء، و5230 ليرة للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس، بحسب "sp-today" لرصد أسعار العملات في السوق السورية السوداء.

ويشهد السعر الرسمي للدولار استقرارا بالبنوك عند مستوى 3015 ليرة بحسب موقع المصرف المركزي السوري.

سعر اليورو اليوم في سوريا

وارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق السوداء مقابل الليرة ليصل إلى 5271 ليرة للشراء، و5316 ليرة للبيع، مقابل 5190 ليرة للشراء، و5235 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس.

كما قفز سعر الجنيه الاسترليني خلال تعاملات اليوم بالسوق السوداء في سوريا ليصل إلى 5045 ليرة للشراء، و6102 ليرة للبيع مقابل 5899 ليرة للشراء، و5955 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء 1379 ليرة للشراء، و1393 ليرة للبيع وهو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء 1410 ليرات للشراء، و1424 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء 16853 ليرة للشراء، 17008 ليرة للبيع، مقابل 16781 ليرة للشراء، 16936 ليرة للبيع، أمس.