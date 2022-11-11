سعر غرام الذهب النهاردة السبت 12-11-2022 في مصر | أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة

سعر غرام الذهب النهاردة السبت 12 نوفمبر 2022 في مصر، يبحث الكثير من المتابعين للأسواق عن أسعار الذهب في مصر في تعاملات اليوم السبت، لا سيما مع الارتفاع الجنوني لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث يرغب العديد من المستثمرين و الأشخاص المقبلين على الزواج في معرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة في أسواق مصر، و في هذه المقالة يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري كما جاءت في تعاملات التداولات الصباحية اليوم السبت 12 -11-2022.

أسعار الذهب في مصر اليوم

انخفضت أسعار الذهب في مصر في تعاملات اليوم السبت رغم ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالمياً

وصعدت أسعار الذهب عالميا، وذلك بعد أن انخفضت لفترة وجيزة خلال التعاملات الصباحية ليوم أمس الجمعة.

وجاء الاتجاه الهبوطي في وقت يشهد سوق الذهب المصري حالة من الهدوء في التعاملات.

سعر الذهب في مصر عيار 21 و24

وبلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم نحو 1245 جنيها للشراء و1255 جنيها للبيع منخفضا بنحو 11 جنيها، وفق بيانات موقع آي صاغة.

أما عيار 24 فقد بلغ سعر الجرام نحو 1422.75 جنيها للشراء و1434.25 جنيه متراجعا بنحو 12.5 جنيه.

وأما عيار 18 فقد سجل 1067.25 جنيها للشراء و1075.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

أما الجنيه الذهب فقد بلغ 11055 جنيها.







