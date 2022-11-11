الكوليرا تصل "اسرائيل".. رصد تلوث بكتيري في خزان للمياه شمال الأراضي المحتلة

رصدت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، بكتيريا الكوليرا في خزان للمياه شمال البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن رصد البكتيريا لا يشكل خطرا على العامة في تلك المرحلة، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت خطوات "لحماية موارد المياه الإسرائيلية" والرقابة المنتظمة على أي تلوث محتمل للمياه وخصوصا في الشمال.

وأضاف المتحدث في بيان "في عينات سحبتها وزارة الصحة على مدى الأيام القليلة الماضية، أثبتت الفحوص تلوث عينة من خزان يارموكيم شمال البلاد بالكوليرا".

وتابع: "منشأ البكتيريا على الأرجح هو سوريا بالنظر إلى التفشي المنتشر هناك".

ووفقا لجمعية مياه وادي الأردن الإسرائيلية فإن مياه الخزان الملوث تستخدم في الري.

وجرى تأكيد أول إصابة في التفشي الأحدث للكوليرا في سوريا في أغسطس/ آب وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية. وانتشر المرض منذ ذلك الحين في أنحاء سوريا ووصل الشهر الماضي إلى لبنان.

وينتشر مرض الكوليرا عادة بسبب تلوث المياه أو الطعام أو الصرف الصحي. ويمكن للمرض التسبب في إسهال حاد وجفاف قد يؤدي للوفاة إذا لم يتم علاجه.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنه تم تسجيل أكثر من 35 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في مختلف أنحاء سوريا.

وتسببت صعوبة الحصول على المياه النقية الصالحة للشرب في تفاقم تفشي الكوليرا في أنحاء البلاد التي تمزقها الحرب، وتكافح السلطات المحلية لاحتواء المرض بأقراص الكلور واللقاحات. وأوضحت يونيسف أنه تم إجراء الفحوص لما يقرب من 2500 فقط ثبتت إصابة نصفهم تقريبا بالمرض.