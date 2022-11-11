ترددات قنوات الكأس الجديد 2022 تردد قناة الكاس الناقلة لكاس العالم Alkass HD على النايل سات او العرب سات، تعتبر قناة الكأس الرياضية هي أشهر القنوات الرياضية في الشرق الاوسط وهي قناة رياضية قطرية تضم عدد ضخم من المحللين والمعلقين الكبار حيث اعلنت قناة الكأس الفضائية القطرية نقل بطولة كأس العالم وذلك مع مجموعة بي ان سبورت حيث سيعلق على المباريات المعلق العماني خليل البلوشي.

تردد قنوات الكأس 2022

و يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة الكأس الرياضية 2022، و خصوصاً بعد إعلان القناة حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 20 ديسمبر كانون الأول المقبل.

وقال عيسى بن عبدالله الهتمي مدير عام قنوات الكاس الرياضية عبر الموقع الرسمي للشبكة إن قنوات الكاس حصلت على حقوق نقل نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 عبر مجموعة SPORTS beIN الإعلامية الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الهتمي أن القنوات التي تم تخصيصها لنقل مباريات المونديال هي: Extra one..Extra two..Extra three..Extra four.

تردد قناة الكأس الرياضية القطرية 2022

وستكون أرقام هذه القنوات على باقة SPORTS beIN هي 711 وقناة رقم 712 وقناة رقم 713 وقناة رقم 714.

وفي تمام 19:00 مساء بتوقيت قطر والسعودية والأردن، و18:00 بتوقيت مصر وفلسطين، يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، تنطلق صافرة الحكم ومعها تتوجه أنظار العالم أجمع إلى ملعب "البيت" في مدينة الخور القطرية الذي يسع إلى 60 ألف مُشجع، والذي سيشهد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 بين المنتخبين القطري والإكوادوري، في مستهل الحدث الرياضي الأشهر الذي يُقام كل أربع سنوات.

تردد قنوات الكأس الرياضية على عرب سات :

التردد: 12245

الاستقطاب: V

FEC: 3\4

معدل الرمز: 27500

تردد قنوات الكأس الرياضية على نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

FEC: 3\4

معدل الرمز: 27500

تردد قنوات الكأس الرياضية على سهيل سات

التردد: 10770

الاستقطاب: V

FEC: 3\4

معدل الرمز: 27500

التردد 10770

الاستقطاب: H

FEC: 3\4

معدل الرمز: 27500