مصرع مواطنين واصابة 16 اخرين في حادث سير شرق بيت لحم

لقي مواطنان من سكان مدينة حلحول مصرعهما واصيب 16 مساء اليوم اثر حادث سير عند مفرق الفرديس شرق بيت لحم.

وافاد الهلال الاحمر الفلسطيني بوفاة شخصين واصابة 16 بينهم 4 اصابات خطيرة و12 اصابة بجراح متفاوتة خلال حادث سير وقع بين عدة مركبات.

بدوره، قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة محافظة بيت لحم تلقت مساء اليوم إشارة حول وجود حادث تصادم وقع على دوار الفريديس شرقي محافظة بيت لحم بين 3 مركبات نتج عنه عدد من الاصابات نقلت للمستشفيات وقد اعلن الاطباء في مشفى الحسين عن وفاة احدهم فيما اعلن الاطباء في المشفى الاهلي عن وفاة اخرى وما زال عدد من الاصابات تتلقى العلاج في عدد من المشافي .

واكد ارزيقات بان خبراء السير بشرطة بيت لحم توجهوا الي مكان الحادث وباشروا باجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتم ابلاغ النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية.

وناشد ارزيقات المواطنين ورواد مواقع التواصل كافة بعدم تناقل الفيديوهات المصورة للحادث والضحايا وعدم التسرع في نشر الاخبار وضرورة اخذها من مصادرها الرسمية .