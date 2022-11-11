صحيفة عبرية: الانفجار القادم في الوضع مع الفلسطينيين سيكون من ثلاثة اتجاهات

أفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية مساء اليوم الجمعة، أن الانفجار القادم في الوضع مع الفلسطينيين سيكون من ثلاثة اتجاهات.

وأوضحت الصحيفة، أنه "بعد سبعة أشهر من بدء عملية كاسر الأمواج، لا يرى الجيش الإسرائيلي نهاية في الأفق، (..) الوضع تحت السيطرة والنشاط المسلح محدود لكن لا سبيل لوضع حد له، وما انتهى سابقا بحجر، ينتهى اليوم بإطلاق نار".

وأضافت أنه "يمكن أن يأتي الانفجار المقبل من ثلاثة اتجاهات: أولا، حدث مسلح جماعي من النوع الذي عرفناه خلال الانتفاضات - ثانياً، تفكك السلطة الفلسطينية، خاصة أن أبو مازن عمره 87 سنة ولن يبقى للأبد – ثالثًا، حادثة دامية بين الفلسطينيين والمستوطنين". بحسب تعبيرها

وأعلنت القناة الـ14 العبرية، أمس الخميس، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ 44 عملية هجومية ضد المسلحين الفلسطينيين في جنين، خلال حملته لمواجهة العمليات، مما أدت إلى استشهاد 28 منهم خلال الاشتباكات مع الجيش".