انهيار ملحوظ لسعر صرف الدولار مقابل الشيكل "الاسرائيلي"

استمر سعر صرف الدولار الأمريكي في رحلة تراجع واضحة و ملموسة مقابل الشيكل الإسرائيلي، حيث تراجع سعر الدولار مساء اليوم الجمعة الى أدنى مستوى له منذ عدة أشهر.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ظهر اليوم 3.42 شيكلا، نزولا من 3.55 شيكلا في التعاملات الصباحية أمس.

المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر قال عبر فيسبوك: "إن تباطؤ بيانات التضخم في الولايات المتحدة يضرب الدولار ويهوى بالمؤشر إلى 108 فاقدا أكثر من 2% من قيمته".

وأضاف أبو قمر: "خطوة من شأنها أن تدفع الفيدرالي لإعادة النظر في نسبة رفع الفائدة الشهر المقبل، على إثر ذلك هوى الدولار شاقل إلى 3.48 كاسرًا عدة نقاط دعم في هبوط دراماتيكي، في ظل توقعات بأن يقبع في منتصف الأربعينيات حتى صدور بيانات اسرائيلية".