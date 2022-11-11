لأول مرة.. 8 آلاف فلسطيني يشاركون في حضور كأس العالم

رحب القطريون بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل رحلات طيران مستأجرة مباشرة مؤقتًا من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى الدوحة طوال فترة بطولة كأس العالم.

وتصدر وسما “فلسطين تنور قطر”، و”إسرائيل تنصاع لأوامر قطر” قائمة التداول في قطر ودول عربية.

ووافقت "إسرائيل" على السماح للفلسطينيين بالسفر لحضور كأس العالم من مطار بن غوريون الذي يسافرون منه لأول مرة.

وكان الفيفا قد أعلن أمس التوصل إلى اتّفاق مؤقت ستسيّر بموجبه شركة طيران غير إسرائيلية، رحلات جوية مباشرة إلى الدوحة لنقل مشجّعين فلسطينيين وإسرائيليين، لحضور مونديال 2022 الذي ينطلق في 20 من الشهر الجاري.

وقال الإعلامي جابر الحرمي “بعد أن رفضت قطر التعاون مع شركات الاتصالات الإسرائيلية، إسرائيل تنصاع لأوامر قطر وتوافق على السماح للفلسطينيين بالسفر لحضور كأس العالم قطر 2022 ومن مطار بن غوريون تحديدا الذي يسافرون منه لأول مرة، إذا ما أرادت لجمهورها الوصول إلى قطر”.

وغرد الإعلامي القطري حسن الساعي “يبقى موقف دولة قطر من التطبيع ثابتا ولم يتغير على مر الزمان وكررتها في كل المنابر الدولية، فهو لا يزال مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحل القضية الفلسطينية بما في ذلك حل الدولتين”.

وفي هذا السياق غردت الإعلامية القطرية إلهام بدر وقالت “باختصار فلسطين قضية الشرفاء ليس لأحد سوى وطني أن يكون فارقًا في التاريخ، 8 آلاف فلسطيني إلى كأس العالم قطر 2022 حدث تقف خلفه قطر. قلنا ونكرر، إنها النسخة الاستثنائية في كل شيء بلا منازع حبايبنا أهل فلسطين، أهلًا بكم في دياركم، استمتعوا بمونديالكم”.