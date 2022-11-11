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بالفيديو
تسريب مياه الصرف الصحي بموقع انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:24 م
11 نوفمبر 2022
تسريب مياه الصرف الصحي بموقع انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ
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