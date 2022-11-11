بالفيديو تسريب مياه الصرف الصحي بموقع انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:24 م
11 نوفمبر 2022
اعلان اسفل صورة الخبر

تسريب مياه الصرف الصحي بموقع انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ

 

متعلقات