أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 11-11-2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن العملات الرقمية المشفرة والتي تحولت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الجمعة باتجاه الأرباح، لتعويض بعض الخسائر التي مني بها سوق العملات المشفرة خلال اليومين الماضيين، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 11-11-2022.

أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 11-11-2022

وبلغ حجم تداولات خلال آخر 24 ساعة نحو 134.05 مليار دولار مقابل 191.14 مليار دولار خلال تعاملات اليوم السابق.

وجاءت خسائر سوق الكريبتو الضخمة بشكل مباشر جراء تراجع منصة بينانس عن الاستحواذ على "إف تي إكس" التابعة لسام بنكمان-فرايد، والتي عانت من أزمة سيولة بعد أن أعلن تشاو عن بيعه 530 مليون دولار من حيازته بعملة "إي تي إكس" الأصلية.

وقال تشانغ بينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس"، في مذكرة للموظفين إنَّه لا توجد "خطة رئيسية" للاستحواذ على "إف تي إكس" (FTX)، كما أنَّ انهيار بورصة العملات المشفَّرة المنافسة "ليس جيداً لأي شخص في الصناعة".

سعر عملة بيتكوين اليوم الجمعة

قفز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بنحو 3.14% ليصل إلى 17,370.6 دولار.

وسجلت القيمة السوقية للعملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم خلال مستهل تداولات الجمعة نحو 335,14 مليار دولار.

وخسرت بيتكوين 17.46% من قيمتها خلال آخر 7 أيام، وتحاول بمكاسب اليوم تعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها جراء صدمة انهيار سوق الكريبتو المفاجئة.

ومع بدء انهيار الكريبتو ظهرت تقارير إعلامية رجحت أن يتراجع سعر بيتكوين (العملة الرقمية الأشهر ) لتصل إلى مستوى 13 ألف دولار.

سعر عملة ايثريوم اليوم الجمعة

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 5.26% إلى 1,275.73 دولار.

سعر عملة بينانس اليوم الجمعة

وزاد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 4.62% ليصل إلى 296.31 دولار.

سعر عملة ريبل اليوم الجمعة

وأضاف سعر عملة ريبل XRP نسبة 1.88% إلى قيمته ليبلغ 0.3914 دولار.

سعر عملة كاردانو اليوم الجمعة

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 2.84% ليبلغ 0.3631 دولار.

أسواق المال والذهب وبيتكوين.. رقصة جماعية على أنغام التضخم الأمريكي

وربح سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 6.11% إلى 0.08734 دولار.

وانتعش سعر عملة بولكادوت Polkadot بنسبة 0.71% ليصل إلى 5.8 دولار.