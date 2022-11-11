نتنياهو يحصل على 64 صوتاً لتشكيل الحكومة الجديدة

حصل زعيم المعارضة "الإسرائيلية" والرئيس السابق لحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تزكية 64 عضواً في الكنيست، لتشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب الاستشارات التي عقدها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع قادة الأحزاب الفائزة بالانتخابات.

وسيلتقي هرتسوغ مع نتنياهو في مقرّ إقامة الرئيس، يوم الأحد المقبل، لمنحه التفويض رسمياً، وبموجب القانون الإسرائيلي، سيكون أمام نتنياهو 28 يوماً لتشكيل حكومة جديدة، مع إمكانية تمديدها لمدة 14 يوماً إضافياً إذا لزم الأمر.

ويأتي ذلك بعد فوز المعسكر المؤيد لنتنياهو في انتخابات الكنيست، التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وعليه، يواصل نتنياهو اتصالاته مع شركائه في التوليفة الجديدة، في مسعىً للتوصل إلى تفاهمات بشأن توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة التي ستكون السادسة لنتنياهو في تاريخه السياسي.

ويعتبر حزب "شاس" وحزب "إسرائيل بيتنا" من أبرز حلفائه المفترضين، في حكومة يتوقع محللون أن تكون يمينية وألا تتضمن تسويات مع من يمكن أن يشكلوا معارضة لحكومته.

من جهته، قال هرتسوغ، في بيان صادر عن مكتبه، إنه "في نهاية جولة المشاورات، أوصى 64 عضواً في الكنيست لرئيس كتلة الليكود وعضو الكنيست بنيامين نتنياهو"، وأضاف أنّ "28 من أعضاء الكنيست أوصوا برئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد، بينما اختار نفس الرقم عدم التوصية بأيّ شخص".

ونشر الإعلام الإسرائيلي، الخميس الماضي، النتائج الرسمية لانتخابات "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، بعد فرز جميع الأصوات.

وتصدّر تحالف حزب "الليكود"، بزعامة نتنياهو، نتائج الانتخابات، بحصوله على 64 مقعداً، بينما نال تحالف الحكومة الحالية، برئاسة يائير لابيد، 51 مقعداً.

وكانت لجنة الانتخابات الإسرائيلية أعلنت أنّ نسبة التصويت النهائية في انتخابات "الكنيست" بلغت 71.3%، وهي الأعلى منذ عام 2015.