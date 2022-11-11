تمديد باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة دير البلح لمدة ثلاثة أيام

أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الجمعة، تمديد الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الوسطى (دير البلح)، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد السبت، نظرا لعدم اكتمال عدد المرشحين.

وذكرت وزارة الاقتصاد الوطني، في بيان صادر عنها، أنه تبين بعد إغلاق باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة الوسطى (دير البلح) يوم الأربعاء الموافق 9/11/2022، وتدقيق نماذج المرشحين، أن عدد الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لمجلس إدارة الغرفة أقل من عدد أعضاء مجلس الإدارة المحدد بـ 9 أعضاء لغرفة تجارة وصناعة الوسطى.

وأضافت أنه بموجب قرار الوزير، يمدد باب الترشح لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد، حتى الساعة الثالثة من يوم الإثنين الموافق 14/11/2022، على أن يعتمد سجل الناخبين الأولي الذي تم نشره يوم الأربعاء الماضي الموافق 9/11/2022.

وبين القرار أن باقي الإجراءات الصادرة عن اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية بإضافة فترة 3 أيام لكل إجراء، اعتمادا على سجل التسلسل الزمني الصادر عن اللجنة سابقا، ما عدا موعد نشر السجل المحدد في التوقيت المذكور.

وفي السياق ذاته، ووفقا للتسلسل الزمني الصادر عن اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، تم إغلاق باب الترشح لانتخاب عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية في محافظات خان يونس، وبيت لحم، وأريحا والأغوار.

ووفق التسلسل الزمني يفتح باب إعلان قوائم المرشحين والناخبين الأولية في مقر الغرف والاعتراض والطعون.

وتنشر لجنة الانتخابات قوائم المرشحين والناخبين النهائية لغرفتي تجارة وصناعة محافظتي خان يونس وبيت لحم يوم الأحد الموافق 20/11/2022، في حين يكون يوم الاقتراع وإعلان النتائج يوم السبت الموافق 3/12/2022، في حين تنشر قوائم المرشحين والناخبين النهائية لغرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا والأغوار يوم السبت الموافق 19/11/2022، ويكون يوم الاقتراع وإعلان النتائج يوم الخميس الموافق 1/12/2022.

وبالإمكان الاطلاع على التسلسل الزمني للعملية الانتخابية للغرف التجارية الصناعية، من خلال مراجعة مقرات الغرف في المحافظات، أو عبر صفحة وزارة الاقتصاد الوطني على "فيسبوك".