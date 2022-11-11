تشكيلة منتخب الأوروغواي في مونديال قطر كأس العالم 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن تشكيلة منتخب الاوروغواي، حيث كشف المدير الفني لمنتخب الأوروغواي دييغو ألونسو، عن قائمة منتخب "السيليستي" الرسمية لـ كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم تشكيلة منتخب الأوروغواي في مونديال قطر كأس العالم 2022.

تشكيلة منتخب الأوروغواي في مونديال قطر كأس العالم 2022

واستدعى ألونسو المهاجمين المخضرمين لويس سواريز وإدينسون كانافي (35 عاما لكل منهما)، في رابع مشاركة لهما في نهائيات كأس العالم، لقيادة تشكيلة شابة ومواهب واعدة أمثال فيديريكو فالفيردي وداروين نونييس في مونديال قطر 2022.

وإلى جانب سواريز الهداف التاريخي للمنتخب مع 68 هدفا، ووصيفه كافاني (58 هدفا)، تعج التشكيلة بلاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة في الملاعب مع المدافعين دييغو غودين (36 عاما) ومارتين كاسيريس (35) والحارس فرناندو موسليرا (36)، علما أن هذا الثلاثي سيخوض بدوره نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته منذ مونديال جنوب إفريقيا 2010 حيث احتلت الأوروغواي المركز الرابع.

تشكيلة منتخب أوروغواي الرسمية في كأس العالم 2022:

حراسة المرمى: سيرخيو روتشيت (ناسيونال)، فرناندو موسليرا (غلطة سراي التركي)، سانتياغو سوسا (إنديبندينتي الأرجنتيني).

الدفاع: خوسيه لويس رودريغيس (ناسيونال)، غييرمو فاريلا (فلامنغو البرازيلي)، رونالد أراوخو (برشلونة الإسباني)، خوسيه ماريا خيمينيس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، سيباستيان كواتيس (سبورتينغ البرتغالي)، دييغو غودين (فيليس سارسفيلد الأرجنتيني)، مارتين كاسيريس (لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي)، ماتياس فينيا (روما الإيطالي)، ماتياس أوليفيرا (نابولي الإيطالي).

الوسط: ماتياس فيسينو (لاتسيو الإيطالي)، رودريغو بنتانكور (توتنهام الإنجليزي)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني)، لوكاس توريرا (غلطة سراي التركي)، مانويل أوغارتي (سبورتينغ البرتغالي)، نيكولاس دي لا كروس (ريفربلايت الأرجنتيني)، جورجان دي أراسكاييتا (فلامنغو البرازيلي)، أغوستين كانوبيو (أتلتيكو باراناينسي البرازيلي)، فاكوندو توريس (أورلاندو سيتي الأمريكي).

الهجوم: لويس سواريس (ناسيونال)، إدينسون كافاني (فالنسيا الإسباني)، داروين نونييس (ليفربول الإنجليزي)، ماكسيميليانو غوميس (طرابزون سوبر التركي).

ويتواجد منتخب الأوروغواي في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022 رفقة منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية وغانا.