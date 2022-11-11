60 ألف مُصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

أدى نحو 60 ألف مُصل، اليوم الجمعة 11-11-2022، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 60 ألف مُصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث احتشدوا في رحابه منذ ساعات الصباح الأولى لإداء الصلاة فيه

ويُشار إلى أنه أدى ألاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وكانت دعت العديد من الهيئات المقدسية في وقت سابق لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك من أجل التصدي لمخططات المستوطنين الخبيثة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى.