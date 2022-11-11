ما هو سبب غضب بايرن ميونخ من السنغال؟

تنتاب بايرن ميونخ حالة غضب كبيرة من منتخب السنغال، بسبب نجمه المصاب ساديو ماني.

وأعلن بايرن ميونخ تعرض ساديو لإصابة في أوتار الركبة، وسيغيب بسببها عن مباراة الفريق المقبلة ضد شالكه في الدوري الألماني، فضلا عن صعوبة لحاقه بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر, والتي ستنطلق يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

بايرن أوضح أنه ستُجرى اختبارات أخرى في الأيام القليلة المقبلة، وسيتواصل مع الطاقم الطبي للاتحاد السنغالي لكرة القدم، خاصة وأن منتخب "أسود التيرانجا" مقبل على المشاركة في كأس العالم 2022.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية:" فإن نية المنتخب السنغالي باستدعاء ساديو ماني لقائمته في كأس العالم أثارت غضب بايرن ميونخ بشدة".

ويرى بايرن ميونخ أن استدعاء ماني رغم الإصابة، وإمكانية خوضه المباريات قد يتسبب في انتكاسة كبيرة، سيترتب عليها غيابه عن بقية مباريات الفريق بالموسم الحالي.

ويأمل بايرن ميونخ في حدوث تواصل من جانب المنتخب السنغالي معه للتنسيق بشأن مدى قدرة ماني على المشاركة في المونديال.

يذكر أن منتخب السنغال يتواجد في المجموعة الأولى بكأس العالم رفقة قطر، هولندا والإكوادور.