سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 11-11-2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في سوريا اليوم الجمعة 11-11-2022، ومؤخراً زادت نسبة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل حتى أصبح ترينداً، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 11 -11- 2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

سعر الدولار في لبنان

هبط سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تداولات الجمعة 11 -11- 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).





سعر الدولار في أسواق لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تداولات اليوم، لدى السوق السوداء إلى 39.500 - 39.600 ألف ليرة لبنانية لكل دولار واحد، مقابل 40.100 ألف ليرة للشراء و40.200 ألف ليرة للبيع، في ختام تداولات أمس، بحسب منصة "lirarate.org" المتخصصة في رصد سعر الدولار في السوق اللبنانية السوداء.

منصة صيرفة

وبلغ حجم التداول على منصة صيرفة (Sayrafa) في ختام تداولات الأربعاء 35 مليون دولار بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.





فقدان الليرة 95% من قيمتها

وفقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها، ويشكل الفقراء أكثر من 80% من السكان، بعد أن انزلق لبنان في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي واجهتها أي دولة خلال القرنين الماضيين.

اتفاق صندوق النقد

وفي شهر أبريل/ نيسان، اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على قائمة إصلاحات يتعين تنفيذها من أجل الحصول على حزمة إنقاذ، بما في ذلك توحيد سعر الصرف.