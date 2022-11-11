سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 11-11-2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في سوريا اليوم الجمعة 11-11-2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، ومؤخراً زادت نسبة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل حتى أصبح ترينداً، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 11-11-2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

سعر الدولار في سوريا

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات الصباحية، الجمعة 11-11- 2022، لدى السوق السوداء.





سعر اليورو والاسترليني في سوريا

وانخفض سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق السوداء مقابل الليرة ليصل إلى 5190 ليرة للشراء، و5235 ليرة للبيع، مقابل 5215 ليرة للشراء، و5260 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس.

كما هبط سعر الجنيه الاسترليني خلال تعاملات اليوم بالسوق السوداء في سوريا ليصل إلى 5899 ليرة للشراء، و5955 ليرة للبيع مقابل 5975 ليرة للشراء، و6031 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء 1379 ليرة للشراء، و1393 ليرة للبيع مقابل 1377 ليرة للشراء، و1390 ليرة للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء 1410 ليرات للشراء، و1424 ليرة للبيع، مقابل 1407 ليرات للشراء، و1421 ليرة للبيع، خلال تعاملات الأربعاء.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء 16781 ليرة للشراء، 16936 ليرة للبيع، مقابل 16766 ليرة للشراء، 16921 ليرة للبيع، أمس.



