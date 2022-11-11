بدء توافد منتخبات كأس العالم إلى قطر

بدأت المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بالوصول إلى العاصمة القطرية، الدوحة.

ويُشار إلى أنه تستعد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وكان المنتخب الياباني أول الواصلين إلى العاصمة القطرية للمشاركة في المونديال، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "الكأس" القطرية.

ويشارك منتخب اليابان في كأس العالم بوجوده في المجموعة الخامسة الصعبة، رفقة ألمانيا، إسبانيا وكوستاريكا.

وبعد ساعات من وصول بعثة "الساموراي"، هبطت قائمة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في مطار الدوحة، بحسب شبكة "بي إن سبورتس".

ووصلت بعثة المنتخب الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وهو الذي يستعد أيضا لخوض مجموعة صعبة في المونديال.

والمنتخب الأمريكي يوجد في المجموعة الثانية بكأس العالم رفقة إنجلترا، ويلز وإيران.

جدير ذكره أنه ينتظر أن يستمر توافد باقي المنتخبات المشاركة في المونديال خلال الساعات المقبلة، علما بأن الكثير منها سيقوم بعمل معسكرات تحضيرية خلال الأسبوع المقبل في دولة الإمارات.