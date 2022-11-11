تظاهرة في سان فرانسيسكو ضد فرقة موسيقية "إسرائيلية"

شارك العشرات من المتظاهرين المؤيدين للحق الفلسطيني، في فعالية للاحتجاج على حفلة موسيقية أقامتها فرقة السمفونية "الإسرائيلية" في مدينة سان فرانسيسكو.

وحمل المتظاهرون، أمام ابواب قاعة الحفل لافتة كبيرة كتب عليها "لا سيمفونية للفصل العنصري الإسرائيلي"، مرددين هتافات تطالب بحرية فلسطين خلال استقبالهم للمشاركين في الحفل.

ووزع المتظاهرون منشورات تثقيفية على المشاركين، تشرح بعض الجرائم التي يرتكبها النظام الإسرائيلي بما في ذلك اغتيال الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقله، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء بحق 118 فلسطينيًا في الضفة الغربية، واستمرار إجلاء الفلسطينيين من منازلهم.

وأشار المنشور الموزع الى التناقض المتمثل في ترحيب سان فرانسيسكو بالأوركسترا الإسرائيلية بينما تمنع إسرائيل الفنانين الفلسطينيين من السفر إلى دول أخرى لتقديم عروضهم.

وأشارت المادة التثقيفية إلى أن إسرائيل أجبرت الأوركسترا الوطنية الفلسطينية، التي تأسست عام 1936، على التفكك في عام 1948 عندما تأسست دولة إسرائيل رسميًا.

وقالت: انه في عام 1993، تأسس معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في رام الله، وفي عام 2010 أحيا الكونسرفتوار أوركسترا فلسطين الوطنية.