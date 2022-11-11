أقارب الشهيدة "أبو عاقلة" يطالبون الأمم المتحدة بإحقاق العدل

أكد أقارب الشهيدة الصحافية الفلسطينية الأميركية، شيرين أبو عاقلة، لمحققي الأمم المتحدة، أمس الخميس، أنها قُتلت عمدا في أيار/ مايو الماضي في إطار "حرب واسعة" تشنها إسرائيل ضد ممثلي وسائل الإعلام الفلسطينيين.

ويشار إلى أنه شكلت قضية مقتل الصحافية أبو عاقلة في قناة الجزيرة بالرصاص في 11 أيار/ مايو أثناء تغطيتها لعملية عسكرية صهيونية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وهي تعتمر خوذة وترتدي سترة واقية من الرصاص كتب عليها "صحافة".

وقالت لينا أبو عاقلة، ابنة شقيق الصحافية الراحلة، لوكالة فرانس برس بعد الإدلاء بشهادتها أمام محققي الأمم المتحدة في جنيف: "نريد العدالة"، معتبرة أنها لحظة "تاريخية".".

وتنظم لجنة التحقيق، منذ الإثنين الماضي، سلسلة أولى من جلسات استماع انتقدتها إسرائيل بشدة، حيث شكلت لجنة التحقيق هذه شكلت في 2021 للنظر في "الأسباب العميقة للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني".

وفي حديثها إلى المحققين، شددت لينا أبو عاقلة على أنه لا شك لديها إطلاقا في أن الجنود "الإسرائيليين" "تعمدوا استهداف عمتها". والرأي نفسه عبر عنه زميل للصحافية الراحلة هو علي سمودي، منتج الجزيرة، الذي كان حاضرا عند حدوث إطلاق النار.

وقال سمودي لمحققي الأمم المتحدة:"إنهم كانوا يرتدون الزي الصحافي الكامل، مشدداً على أنه لم يكن هناك مسلحون في المحيط.

وأضاف سمودي:"أن رصاصة انفجرت في الهواء فجأة" قبل أن يصرخ "تراجعوا" ويشعر بانفجار خلفه.

وتابع:" وهو يحمل صورة لشيرين أبو عاقلة أنه من الواضح أنها "قتلت بدم بارد عمداً"".

جدير ذكره أن جيش الاحتلال الصهيوني اعترف في أيلول/ سبتمبر للمرة الأولى بوجود "احتمال قوي" بأن تكون الصحافية قتلت بيد أحد جنوده.