ارتفعت أسعار بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 11-11-2022، وخاصة سعر البندورة، فيما واصلت أسعار البيض ارتفاعاها، واستمر الدجاج على حاله.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 11-11-2022، كما يلي: