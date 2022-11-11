أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 11-11-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:23 ص
11 نوفمبر 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif
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ارتفعت أسعار بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 11-11-2022، وخاصة سعر البندورة، فيما واصلت أسعار البيض ارتفاعاها، واستمر الدجاج على حاله.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 11-11-2022، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 4
2 خيار 2
3 بصل 1.7
4 كوسا 3
5 باذنجان 2
6 فلفل 4
7 جزر 3
8 ثوم 8
9 ملفوف 4
10 زهرة 3
11 قرع 3
12 ليمون 2
13 ملوخية 2
14 فصوليا 6
15 بيض 14
16 دجاج 11
17 لحمة 40
18 بطاطا 2.5

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