حالة الطقس: أجواء غائمة جزئياً اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 2022-11-11، أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام ،والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: 2022-11-12

يكون الجو صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ،والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.