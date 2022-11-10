سعر غرام الذهب النهاردة الجمعة 11 نوفمبر 2022 في مصر، تشهد محركات البحث المختلفة عمليات بحث واسعة النطاق عن أسعار الذهب مقابل اجنيه المصري بتعاملات اليوم الجمعة، حيث يلقي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بظلاله السلبية على أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، فقد اتجهت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم نحو الهبوط، تزامنا مع تراجعها عالميا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

و يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب عيار 24 و 21 و 18 مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الذهب في مصر انخفاضاً، تزامناً مع انخفاض سعر المعدن النفيس عالمياً، وذلك بعد أن صعدت لفترة وجيزة امس.

وجاء الاتجاه الهبوطي في وقت يترقب فيه المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر في وقت لاحق اليوم.

أسعار الذهب في مصر

وبلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم نحو 1218 جنيها للشراء و1222 للبيع، وفق بيانات موقع آي صاغة، متراجعا بنحو ثلاثة جنيهات.

أما عيار 24 فقد بلغ سعر الجرام نحو 1392 جنيها للشراء و1396.5 جنيه متراجعا بنحو 3.5 جنيها.

وأما عيار 18 فقد سجل 1044 جنيها للشراء و1047.5 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

أما الجنيه الذهب فقد بلغ 10770 جنيها.