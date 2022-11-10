سعر غرام الذهب في الأردن بتعاملات صباح اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب عيار 21 و 24 و 18 مقابل الدينار الأردني، حيث يبحث الكثير من المهتمين بعالم المال و الأعمال عن أسعار الذهب في الأردن بالتعاملات الصباحية اليوم، إذ سجلت أسعار الذهب اليوم في الأردن ارتفاعا في استجابة لتحرك مماثل بالسوق العالمي للذهب.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم عالميا، مع تفاؤل بتراجع التضخم الأمريكي واتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض حجم الزيادة المزمعة لأسعار الفائدة، الأمر الذي سيعتبر مؤشرا إيجابيا على النمو الاقتصادي والطلب على الذهب.

اسعار الذهب في الاردن اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 39.01 دينار (55.02 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وصعد سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولاً بالأسواق) بنحو طفيف ليصل إلى 34.13 دينار (48.14 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن عند 29.26 دينار أردني (41.27 دولار).

سعر الجنيه الذهب في الأردن

أما سعر الجنية الذهب فقد بلغ خلال تعاملات اليوم 273.07 دينار (385.14 دولار)، فيما بلغ سعر أوقية الذهب 1213 دينارا (1711 دولارا).