سعر صرف الدولار في مصر اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، واصل الدولار الأمريكي رحلة صعوده أما الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك التجارية بنحو قرشين.

و يعتبر سعر صرف الدولار في مصر من أهم المواضيع التي يبحث عنها الكثيرون في محركات البحث المختلفة، حيث يهتم العديد من الأشخاص في مصر و خارجها بمعرفة التغيرات اليومية على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، و خصوصاً بعد الارتفاعات المتتالية للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، و ذلك ما اضطر البنك المركزي خلال الأيام الفائتة لرفع سعر الفائدة ب نحو 2%، و في هذه المقالة و كما عودناك على تحديث أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في مصر العالم، نوضح لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار في مصر بتعاملات صباح اليوم الجمعة 11-11-2022.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، هبط سعر شراء الدولار إلى 24.33 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 24.41 جنيه، وكان الدولار سجل أمس 24.34 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنوك حكومي)، صعد سعر الدولار إلى 24.32 جنيه للشراء، و42.37 جنيه للبيع، مقابل 24.30 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 24.37 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع، مقابل 24.35 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.

وأمام التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، كان خيار الاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي هو الخيار المتاح أمام الحكومة المصرية، في محاولة لإنعاش الاقتصاد.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الثاني، اتخذت الحكومة عدة إجراءات من بينها رفع أسعار الفائدة، وتبني سياسات مرنة لسعر الصرف، وهو ما تسبب في خسائر جديدة للجنيه المصرية.

وفقدت عملة مصر 47% من قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ بداية عام 2022 وحتى الآن.