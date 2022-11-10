نقابات العمال: حالة عمال غزة المصابين بحادث سير قرب "إيرز" بين متوسطة وطفيفة

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، أن اتحاده يتابع بترقب حالات عمال غزة المصابين بحادث سير بين مركبة "إسرائيلية" وحافلة تقل العمال وقع في مناطق المستوطنات المحاذية للقطاع بالقرب من حاجز بيت حانون "إيرز" في طريق عودتهم لغزة، نتج عنه إصابة 11 عاملاً.

وتمنى العمصي في تصريح صحفي، السلامة لعمال غزة، وأن يعودوا إلى عائلاتهم سالمين بعد تماثلهم للشفاء، مبينا، أن حالتين من العمال المصابين متوسط وبقية الحالات طفيفة.

وقال إن: "العمال الفلسطينيين يواجهون مصيرًا صعبًا في الداخل المحتل، ويتحملون مشاق العمل وصعوبته لأجل العودة بقوتِ يوم أطفالهم، ويختارون الموت بمواقع العمل على الموت البطيء بسبب الحصار".

ودعا العمصي إلى توفير ممرات آمنة للعمال بين الذهاب والعودة، مشددًا، على ضرورة توفير اجراءات السلامة في مواقع العمل.

واشار العمصي إلى وفاة واستشهاد 4 عمال من غزة منذ بداية العمال الجاري في حوادث وحالات متعددة بالداخل المحتل، جراء اعتداء جيش الاحتلال على العمال وكذلك نتيجة سياسة الإهمال التي يتبعها أرباب العمل بحق العمال الفلسطينيين.