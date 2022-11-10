هاشتاق انقذوا اركان .. تفاصيل مرض الطفل اركان أيوب على تويتر بالسعودية والاردن

تفاصيل قصة هاشتاق انقذوا اركان المصاب بمرض عضال على تويتر ، وبدأ الآلاف من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في البحث عبر محرك جوجل الشهير عن التفاصيل حول الطفل اركان الذي تشهد حالته الصحية بتدهور خطير جدًا قد يصل إلى حد الموت حال لم تستجب الجهات المعنية والسلطات إلى مناشدة والده الذي يقطن الآن في السعودية وقام فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة بتوضيح طبيعة المرض المزمن للطفل والذي يرقد في احدى المستشفيات ولقد قمنا أيضا بإعادة نقل بعض من التغريدات لمستخدمي المنصات الرقمية والتي تساند هذا الوالد في محنته وصولا إلى تقديم يد المساعدة وهي على النحو التالي:

تفاصيل قصة هاشتاق انقذوا اركان

وفي هذه الفقرة التي جاءت بعد هذه المقالة فقد وضعنا لكم تفاصيل طبيعة مرض الطفل اركان أيوب في الأردن حيث يعاني الطفل اركان الذي لم يتجاوز عمره الثلاث سنوات من مرض ضمور العضلات الشوكي ، وحالته الصحية حرجة جدًا منذ أربعة شهور.

ولقد وضعنا لكم تعريف طبي مبسط حول المرض ضمور العضلات الشوكي الذي يعاني من الطفل اركان أيوب ، وهو مرض وراثي حيث يصيب الرضع والأطفال ويمكن يتطور عند البالغين ويستهدف بالأساس الأعصاب والعضلات.

كما ونواصل معكم في هذا التعريف ، وقد يؤدي هذا المرض الذي يصيب الملايين من الأشخاص والأطفال حول العالم إلى ضعف العضلات على نحوٍ متزايد؛ إذ يدمر الخلايا العصبية الحركية في الدماغ والحبل الشوكي ويقتلها، وهي خلايا تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية، مثل التحدث والمشي والتنفس .

ما هو مرض الطفل اركان أيوب

وقام والد الطفل اركان أيوب وهو موظف في المملكة العربية السعودية ، ببث مقطع فيديو تم تداوله بصورة كبيرة على المنصات الرقمية ، وهو يشكر من يساهم في تقديم ودعم توفير العلاج لأبنه ، وناشد الجميع والجهات المختصة والملك عبدالله الثاني في تقديم يد المساعدة لإنقاذ راكان .

@RHCJO #أنقذوا_راكان



الديوان الملكي الهاشمي 🇯🇴 / الطفل راكان بحاجتكم بعد الله ،



كما كفلتم علاج الكابتن راتب العوضات رحمه الله والطفل هارون وفيصل الزعبي والطفله ملاك والطفله انتصار وغيرهم الكثير .



ربنا يوفقكم دائما في طريق الخير والصلاح والسداد .



يا رب pic.twitter.com/exi7wGWRTr — معتصم المومني / التل 52 (@MutasemMomani) November 9, 2022

حساب معتصم المومني علق : "الديوان الملكي الهاشمي / الطفل راكان بحاجتكم بعد الله ، كما كفلتم علاج الكابتن راتب العوضات رحمه الله والطفل هارون وفيصل الزعبي والطفلة ملاك والطفلة انتصار وغيرهم الكثير . ربنا يوفقكم دائما في طريق الخير والصلاح والسداد . يا رب ".

ولد العون علق: "الله يشفيه ويعافيه ولاكن في شيء ما عرفت افسره الي هو فيه حالات كثيرة نفس راكان واشد منه لسعوديين يطالبون ما احد يطلعهم ترند ولا يبلشون فيهم عسى ماشر مهو الأقربون اولى بالمعروف !!؟".

انقذوا الطفل اركان

حساب ميس علق : "بستغرب ليش موضوع زي هيك ما حدا يحكي عنه و ينتشر اعلامياً ولا بس الفضائح و الاخبار التافه بصير عليها ضجة !!!!".

حساب عبدالله علق على هاشتاق انقذوا اركان : "الله يشفي راكان وغيره من ابناء وبنات المسلمين سواء اللي اشكالهم كيوت وشعورهم بنيه وشقرا وعيونهم واو او اللي شعورهم سودا وعيونهم بنيه وبشرتهم سمرا لأن كلهم جميلين ويستحقون التعاطف والرحمة ".

حساب محمد رياض علق :" #انقذوا_راكان من أجل اسعاد عائلة بأكملها... فمن احيا نفساً طيبة فكأنما أحيا الناس جميعاً.. شفاه الله وعافاه وقر به عين والداه ".